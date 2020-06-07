Ezhel Berlin'deki ırkçılık karşıtı gösteride

ABD vatandaşı Afro-Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi sonucu ABDde başlayan protestolar Avrupa ülkelerine de yayıldı.



İngiltere, Fransa ve Almanya’da da çok sayıda gösterici “Siyahların hayatı önemlidir” dövizleri ile Floyd’un ölürken son sözleri olan “Nefes alamıyorum” yazan dövizlerle yürüyor.



Dünyadan pek çok ünlü isim de gerek sosyal medyadan gerekse de sokağa çıkıp tepkilerini gösteriyor. Türkiye’den bir isim de protestocular arasındaki yerini aldı.



Türkçe rap müziğin ünlü ismi Ezhel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteriye katıldı.



Üzerinde İngilizce olarak, “Siyahların hayatı önemsenene kadar hiç kimsenin hayatı önemli değil” yazan dövizle çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Ezhel, mesajında, “Bu bir devrim. Dünyanın her yerindeki ırkçılığı, cinsiyetçiliği, polis şiddetini yeneceğiz” ifadesine yer verdi.



Ezhel, gösteride ayrıca “Siyah transların hayatı önemlidir” yazan dövizi de taşıdı.