Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı fenomen rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında mahkeme beraat kararı vermişti.
Bu kararın ardından Ezhel'in hayranları ünlü rapçinin Samsun Gençlik Festivali'nde sahne alıp almayacağını merak ediyordu. Ezhel sosyal medyadan yaptığı açıklamada festivaldeki konserine çıkmayacağını duyurdu. Ünlü rapçi yaptığı açıklamada, "Affınıza sığınarak Samsun'da sahne alamayacağım. Biraz dinlenmeye ve toparlanmaya ihtiyacım var. Yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Ezhel'den konser iptali
Sanat
Uyuşturucuyu özendirmek suçundan tutuklu yargılanan ve dün görülen duruşmada beraat eden ünlü rapçi Ezhel, Samsun Gençlik Festivali konserini iptal etti.
Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı fenomen rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında mahkeme beraat kararı vermişti.