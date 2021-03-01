Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan yoksul çocukların okul parası mirasçılara takıldı

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ekim 2008’deki vefatından 10 ay önce bir vasiyetname kaleme aldı. 10 Ocak 2008’de Kadıköy 4. Noteri’nde düzenlenen vasiyetnamede, Dağlarca, yayımlanmış ve kendisinden sonra yayımlanacak kitaplarının telif gelirlerini Çamlıca Bilfen Okulu’nda okuyacak yoksul çocuklara bıraktığını açıkladı. Vasiyetnamede şöyle denildi: “Bu zamana kadar yayımlanmış ve bundan sonra yayımlanacak bütün kitaplarımda hesabıma intikal edecek paraların yatırıldığı bankada birikerek, bu paranın yıllık faizi ile, benim adıma müze kuran Çamlıca Bilfen Okulu’na indirimli, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin okutulması…”



11 MİRASÇI MÜDAHİL



Hürriyet'in haberine göre, Dağlarca’nın ölümünden sonra mirasının tespiti için tereke davası açıldı. İkinci bir davayı da, miras bırakılan okulun bağlı olduğu Bilfen Eğitim Kurumları A.Ş. açtı. Kasım 2017’de açılan davada, vasiyetnamenin yerine getirilmesi istendi.

Anadolu 17. Hukuk Mahkemesinde açılan davaya, Dağlarca’nın 11 mirasçısı müdahil oldu. Bir kısmı Adana’da bir kısmı Ankara’da yaşayan mirasçılar, söz konusu okula sadece telif gelirlerinin verilmesini istedi. Mirasçılar tarafından, Vehbi Koç Vakfı’nın 2005’te verdiği 100 bin dolarlık büyük edebiyat ödülünün, bu kapsamın dışında olduğu kaydedildi. Mirasçılar adına dava dosyasına sunulan dilekçelerde, haklarının zarar görmemesine dikkat edilmesi istendi.