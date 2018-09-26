İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in yeni filmi Napoli'nin Sırrı, İtalya’nın Oscar adayları arasında yer aldı.

Özpetek’in özgün stili ve görüntü yönetimi ile birçok türü harmanladığı; başından sonuna gizem, gerilim ve tutkulu bir aşk hikayesini anlatan filmi 26 Ekim’de vizyona giriyor.



Napoli'nin Sırrı, 91. Oscar Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde İtalya’nın adayı olmak için 20 filmle yarışıyor.

İtalya, New York, Almanya ve Hong Kong’ta Kong'da gösterilen ve uluslararası arenada seyirciden tam not alan Napoli’nin Sırrı, İtalya’nın Oscar adayı olmak için en güçlü adaylar arasında gösteriliyor.