Film sonlarında en çok teşekkür edilen oyuncular listelendi

Filmleri kapanış jeneriğinin sonuna kadar oturup izleyen hayranlar dikkat ederse her zaman tanıdık isimleri fark edecektir.



Bir filmin yapılmasının esasen ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde yönetmenlerin sektördeki meslektaşlarından biraz yardım alması şaşırtıcı değil.



Dolayısıyla konu minnettarlık göstermeye geldiğinde bu kişiler genellikle jeneriğin "özel teşekkür" bölümünde yer alır.

Yakından bakın ve orada hep bir avuç tanıdık isimle karşılaşacaksınız: Bunlar ister başka yazarlar, yönetmenler veya çoğu durumda olduğu gibi oyuncular olsun.

Üçüncü sırada 25 övgüyle Robert De Niro bulunuyor.

Peki en çok teşekkür edilen ekran yıldızları kimler? Planet 7'de IMDb Star Meter kullanarak derlenen yeni liste ilk 10'da kimlerin olduğunu ortaya koydu.



Independent Türkçe'nin aktardığı listenin birinci sırasında ismi 44 jenerikte övgüyle anılan Robert Redford yer alıyor. İkinci sıradaysa 37 "özel teşekkür" toplayan ve 2014'te ölümünün ardından geride bıraktığı ilham verici çalışmalarıyla teşekkür toplamaya devam eden Robin Williams geliyor.



Üçüncü sırada 25 övgüyle Robert De Niro bulunuyor. Listeye giren iki kadınsa sırasıyla 22 ve 20 övgüyle Carrie Fisher ve Whoopi Goldberg.

Fisher'a teşekkür edilen jeneriklerin 16'sı 2016'da ölmesinin ardından geldi.



Carrie Fisher'a teşekkür edilen jeneriklerin 16'sı 2016'da ölmesinin ardından geldi.

İşte filmlerde en çok teşekkür edilen ünlü isimler:

1. Robert Redford - 44 kez



2. Robin Williams - 37 kez



3. Robert De Niro - 25 kez



4. Tom Hanks - 24 kez



5. Carrie Fisher - 22 kez



6. Steve Buscemi - 22 kez



7. Tom Cruise - 22 kez



8. Harrison Ford - 21 kez



9. Whoopi Goldberg - 20 kez



10. Mel Brooks - 19 kez