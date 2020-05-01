Filmlerde aksiyon dizilerde romantik komedi (puhutv izleyici raporu)

Sosyal izolasyon tedbirleriyle birlikte evde geçirilen sürelerin artması ile içerik tüketim platformlarına tüketicilerin ilgisi her geçen gün artıyor.



Bu dönemde puhutv.com; 3 milyonu aşkın kayıtlı kullancısına orjinal yapımlar, arşiv diziler ve yabancı film kataloğuna ek olarak #sanatevinde başlığı altında pek çok içeriği ücretsiz sunuyor.



İzolasyon öncesi (Ocak, Şubat) ve sonrası (Mart,Nisan) arasında yapılan karşılaştırma sonucunda puhutv kullanıcılarının evde oldukları dönemde izleme motivasyonlarını, içerik tüketim trendlerini araştırdık.



ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN NOKTALARI



Aylık kayıtlı kullanıcı sayısında büyük oranda bir artış görülürken, izleyici profili içerisinde 55-64 ve 65+ yaş grubunun artışı ön plana çıkıyor.



Filmlerde aksiyon tercih edilirken dizi tercihlerinde romantik komedi öne çıkıyor.



puhutv orijinal yapımları ise bu dönemde %102lik bir artış ile izleyicilerin merak ettiği, tekrar izlemek istediği içerik tercihlerinin başında geliyor.