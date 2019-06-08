Afyonkarahisar'da 15-16 Haziran'da düzenlenecek 2. Uluslararası Frig Fotofest Festivali, Azerbaycan, İran, Rusya ve yurt genelinden 600'ün üzerinde fotoğraf tutkununu buluşturacak.



Valilik ile Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğiyle, Frig Vadisi, Eber Gölü ve Akdağ'da yapılacak festivalin, bölgenin tanıtımına katkı sağlaması planlanıyor.



Proje Koordinatörü ve Afyonkarahisar Frig Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özçelik, yaptığı açıklamada, Frigya'nın yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip önemli bir kültür hazinesi olduğunu söyledi.



Vadinin İhsaniye ilçesinde yer alan kısmının son dönemde doğa, tarih ve kültür turizmi için cazibe merkezi haline gelmeye başladığına dikkati çeken Özçelik, şöyle konuştu:



"Frig Vadisi, hem Afyonkarahisar hem de ülkemiz için çok değerli bir bölge. Vadinin önemli bir kısmı da İhsaniye ilçemizde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, Frig Fotofest'in ilkini ulusal olarak düzenlemiştik. Türkiye'nin 35 şehrinden 430 fotoğraf tutkununu festival kapsamında Afyonkarahisar'da misafir etmiştik. Bu yıl festivalimizin ikincisini uluslararası olarak yapıyoruz. 15-16 Haziran'da yapacağımız festivalimize 600'ün üzerinde fotoğraf tutkunu kayıt yaptırdı. Bu yılki festivalimiz uluslararası olduğu için Azerbaycan, İran ve Rusya'dan misafirlerimiz bizimle olacak."

KAYA MEZARLARI VE PERİ BACALARI GÖRÜLEBİLECEK



Özçelik, Frigya'nın yaşayan bir coğrafya olduğunu belirterek, festivale katılan fotoğraf tutkunlarının eski yerleşimler, oyma kaya mezarları ve peri bacalarını görebileceğini vurguladı.



Festivalin iki gün boyunca dolu dolu geçeceğine işaret eden Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2. Uluslararası Frig Fotofest'in bu yılki onur konuğu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödüllü sanatçı İzzet Kehribar olacak. Yine Erdal Kınacı, Burak Şenbak ve Özlem Gün Bingöl bizimle birlikte olacak. Söyleşilerin yanı sıra 'Kızılötesi' ve 'Yaratıcı Fotoğrafçılık' atölyeleri açacağız. Festivalimize katılacak fotoğraf tutkunları vadideki zengin görselliklerden yararlanacak. Gece fotoğrafları çekip, yıldız pozlama yapacaklar. Burası yaşayan bir coğrafya olduğu için vadide yer alan köylerdeki kültürü yansıtan çeşitli portre, doğa ve tarih fotoğrafları çekecekler. Bunun dışında Eber Gölü ve Akdağ'daki doğal güzellikleri de fotoğraflayacağız."



"FESTİVALİMİZE YOĞUN BİR KATILIM OLACAK"



Fotoğraf sanatçısı Hatice Köken de 5 yıldır fotoğrafçılığa gönül verdiğini, Afyonkarahisar'daki Frig Fotofest'in kendine çok büyük kazanımlar sağladığını aktardı.



Festival boyunca Frig Vadisi'ni en güzel şekilde tanıtacaklarını dile getiren Köken, "Uluslararası festivalimize yoğun bir katılım olacak. Frig Vadisi başta olmak üzere, Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzellerini gezip göreceğiz. Sanat için fotoğraf tutkunlarını şehrimizde ağırlamaktan çok mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.



"BİR FOTOĞRAFÇININ ARADIĞI HER ŞEYİ BULABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Fotoğrafçı Sedat Buğa ise 2. Uluslarası Frig Fotofest'e katılımın geçen yıla göre hemen hemen iki katına yaklaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Frigya'da, bir fotoğrafçının aradığı her şeyi bulabileceğini düşünüyorum. Doğa, tarih, ornito ve makro gibi pek çok fotoğraf çalışmasına uygun nesneler burada bulunuyor. Neredeyse 'burada yok yok' diyebiliriz. İnşallah bu organizasyondan da alnımızın akıyla çıkacağız."