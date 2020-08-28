Fransa'da Agatha Christie'nin 10 Küçük Zenci romanının adı değiştirilecek

ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un boğularak öldürülmesi, Jacob Blake'in felç kalmasıyla yeniden tetiklenen ırkçılık karşıtı eylemler sonrası birçok ülke yeni düzenlemeler yaptı. Dünyayı sarsan olay sonrası bazı ülkeler ırkçılıkla bağlantılı isimlerin eserlerini kaldırırken bazı şirketler de ürünlerindeki ifadeleri sildi. Son olarak İngiliz polisiye roman kraliçesi Agatha Christie'nin romanlarından birinin adının değiştirilmesi kararlaştırıldı.



Fransa'da, yazarın 80 yıl önce 10 Küçük Zenci (Les Dix Petits Negres) adıyla yayımlanan, daha sonra Ve Sonra Hiçbiri Kalmamıştı adıyla bilinen romanı tekrar düzenlenecek.

TALEP VASİYETİNİ YÖNETEN TORUNUNDAN GELDİ



Yazarın vasiyetini yöneten torununun torunu James Prichard, Fransa'da yıllarca 10 Küçük Zenci adıyla yayımlanan romanın adının gereksiz hakaret oluşturmaması için değiştirilmesini istedi. Bunun üzerine romanın yeni Fransızca baskılarında adının On Kişiydiler (Ils étaient dix) diye değiştirileceği açıklandı.

74 KELİME DEĞİŞECEK



Ayrıca, 1940'lardan kalma çeviride 74 kez geçen zenci sözcüğü de temizlenecek. ABD'deki basımında olduğu gibi Fransızca basımda da olayların geçtiği Zenci Adası'na da Asker Adası denileceği belirtildi.



Roman, ABD'de ırkçı aşağılama endişesiyle Ocak 1940'tan beri tekerlemenin son cümlesine dayanarak Ve Sonra Hiçbiri Kalmamıştı adıyla yayımlanıyor. Pek çok ülkede de zamanla bu isim benimsendi.

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