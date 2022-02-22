Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin'in kitap serisi Marvel romanı oluyor

Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin, Marvel ile anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre Marvel, GRRM'nin 'Wild Cards World' antolojilerini çizgi roman serisine dönüştürecek.



George R. R. Martin, "Hayranlarımın zaten bildiği gibi, Wild Cards World kalbimde özel bir yere sahip. Marvel gibi bir endüstri titanının anlatıyı başından itibaren çizgi roman olarak üreteceğini duyurma ayrıcalığına sahip olmak, bana sonsuz keyif veriyor" açıklamasında bulundu.



Marvel için 'Wild Cards' çizgi roman serisi, 'Wolverine' yazarı Paul Cornell ve 'Daredevil' çizimleriyle tanınan sanatçı Mike Hawthorne tarafından geliştirilecek.



İlk sayı Wild Cards: The Drawing of the Cards #1 adıyla 1 Haziran'da piyasada olacak.

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