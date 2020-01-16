Gamonya: Hayaller Ülkesi fantastik dünyaya davet ediyor

Daha önce Bizim Köyün Şarkısı ve Can Dostlar filmleriyle sinemada da iddialı olduğu kanıtlayan Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibi, BKM imzalı Gamonya: Hayaller Ülkesi ile hayranlarını bu kez Türkiye’nin ilk fantastik çocuk filminde sihirli bir dünyaya davet ediyor.



Filmin turnesi boyunca ziyaret edilen her şehirde çocuklar, filmin yıldızlarını filmin fenomen olan şarkısı Uyku Dansı ile karşılıyor. Güldüy Güldüy Show Çocuk oyuncuları ve küçük sinema seyircileri bu şarkı da yaptıkları dans ile eğlenceli ve çok renkli anlar yaşıyor.



Fantastik macera türündeki Gamonya: Hayaller Ülkesi’nde ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ ekibinin birbirinden yetenekli oyuncuları rol alıyor.



Berat Efe Parlar ve Eda Döğer başta olmak üzere, tüm ekibin yaşadığı sihirli ülkeyi beyazyerdeye aktaran yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop var. Filmin sürpriz başrol oyuncusu ise Ahmet Rıfat Şungar. Gamonya’nın bu sihirli dünyasını yazan ekip ise Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit ve Pelin Serin’den oluşuyor.



Gamonya dünyasını en ince ayrıntısına kadar inşa eden BKM ekibi, Kocaeli-Ormanya’da rengarenk bir çocuk köyünü hayata geçirdi.

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ FRAGMANI

