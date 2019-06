ABD Eski Başkanı Barack Obama ile İtalya’daki Como Gölü’nde birlikte zaman geçirirken objektiflere takılan George Clooney bir yandan da yeni projesine hazırlanıyor. Hulu için çektiği Catch-22 ile konuşulan Oscarlı oyuncu Lily Brooks Dalton'ın yazarı olduğu bilim kurgu türündeki Good Morning, Midnight'ın yönetmenliğini üstlenecek.

BAŞROLDE OLACAK



Daha önce Confessions of A Dangerous Mind, Unscripted, Good Night and Good Luck, The Ides of March, The Monuments of Men, Suburbicon gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Clooney yeni filminde aynı zamanda başrolde oynacak.

Amal Clooney, 'Evde kaldım' derken George ile tanıştım sözleriyle çok konuşulmuştu.

58 yaşındaki oyuncu ve yönetmen senaryosunu Mark L. Smith'in yazacağı proje için "Bu muhteşem projeye dahil edildiğimiz için bundan daha fazla heyecanlı olamazdık. Mark, uzun zamandır hayran olduğumuz bir senarist ve senaryosu unutulmaz. Netflix'teki dostlarımızla çalışacağımız için de heyecanlıyız" dedi.