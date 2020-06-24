Göç Filmleri Festivali'nin izleyici sayısı açıklandı

Göç Filmleri Festivali'nin Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü "Festivalimizi takip edenler bir hafta boyunca 30 ülkeden 45 film seyretti. Film gösterimlerine ilgi büyüktü, biletler ilk günlerde tükendi. Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı ustalık sınıfları, atölyeler, soru & cevap etkinlikleri, konserler ve sergilerle tüm dünyada yaklaşık 30 milyon seyirciye ulaşmayı başardık" dedi.



Yasin Tütüncü, ‘Göçün İzleri’ ve ‘Göç Duygusu’ sergilerinin online olarak iki hafta daha ücretsiz olarak 7/24 görülebileceğinin altını çizdi. Göçün İzleri sergisinde Suriye bölgesinde yer alan çeşitli dönemlere ait göçlerle oluşan tarihi yapıların günümüze ulaşan halleri, özel bir tarama yöntemiyle taranarak üç boyutlu ve renkli ve olarak modellendi.