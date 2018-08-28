Bülent Çolak, Ayhan Taş, Tuna Orhan, Mehmet Esen, Sinan Çalışkanoğlu, Ceyhun Fersoy, Nilay Toprak ve Yılmaz Gruda gibi isimlerin bir araya geldiği “Göktaşı” 28 Eylül’de vizyona giriyor.
Filmin önceki gün seyirciyle buluşan tanıtımı büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye düşen göktaşının ardından yaşanılanlardan yola çıkılarak kaleme alınan filmde Şafak Sezer Muhtar Kısmet karakterini canlandırıyor.
Göktaşı’nda; Amerikalı, Alman ve Rusların yüksek ücretler karşılığında göktaşlarını satın alacağını öğrenen Muhtar Kısmet’in kısa yoldan para kazanmak için çevirdiği oyunlar seyirciyi kahkahaya boğacak.
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AFİŞ