Görevimiz Tehlike 7 için sigorta kavgası

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminde aksilik bitmiyor. Şimdi de prodüksüyon ile sigorta şirteki davalık oldu.

02.09.2021 - 10:56

Görevimiz Tehlike 7 için sigorta kavgası

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Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7 çekimleri için baskı altında

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7 çekimleri için baskı altında

Pandemi ile birlikte başlayan aksilikler Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) ekibinin peşini bırakmıyor.

TERS DÜŞTÜLER 

Corona virüs tedbirleri kapsamında çekimlere ara vermek zorunda kalan, setteki ses kayıtları sızan hatta başrol oyuncusu Tom Cruise'un otomobilinin çalındığı film, şimdi de davalık oldu. Prodüksiyon ile sigorta şirketi ters düştü.

100 MİLYON DOLAR TALEBİ

Paramount Pictures, pandemi nedeniyle çekimlere en az 6 kez verilen arada  sigorta şirketi Chubb'ın tüm zararı karşılamadığını söylüyor. Poliçeye göre Chubb'ın 100 milyon dolara kadar zararı karşılaması gerekiyor.

2022'DE VİZYONA GİRMESİ BEKLENİYOR

Merakla beklenen filmde Cruise'un yanı sıra Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson ve Vanessa Kirby yer alıyor. Görevimiz Tehlike 7'nin 27 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

''Görevimiz Tehlike'' çekimleri corona virüs engeline takıldı

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