Görevimiz Tehlike 7'nin kadrosunda değişiklik

Corona virüs nedeniyle ara verilen çekimlerine devam etme kararı verilen Tom Cruise'un, Ethan Hunt rolüyle bir kez daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığı Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) kadrosunda değişikliğe gidildi.

23.05.2020 - 10:52

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Corona virüsün en fazla vurduğu ülkelerin başında gelen İtalya'daki çekimlerine ara verip Amerika'ya dönmek zorunda kalan Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) İngiltere'de devam edilmesine karar verildikten sonra beklenmedik bir değişik yaşandı.

Nicholas Hoult Nicholas Hoult

Filmde kötü karakterlerden birini canlandırmak üzere anlaşma yapan Nicholas Hoult, Mission Impossible 7 kadrosundan ayrılma kararı aldı.

Jorge Castillo Jorge Castillo

30 yaşındaki oyuncunun yerine ise Cinayetten Paçayı Kurtarmak (How to Get Away with Murder) dizisinde Jorge Castillo karakterine hayat veren Esai Morales kadroya alındı. 57 yaşındaki oyuncu aynı zamanda serinin 8. filminde de rol alacak.

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