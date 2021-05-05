Greta Thunberg belgeseli hazır

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, küresel ısınmayla mücadele için adım atılması talebiyle tek başına başlattığı kampanyanın ardından kısa süre içerisinde dünya çapında milyonlarca insanın desteğini aldı. İklim değişikliği konusunda dünya liderlerine kafa tutmak ve hızlı değişim için farkındalık yaratmak amacıyla bir yıl okulu bırakan Greta, bugün dünyanın tanıdığı en genç aktivistlerden biri oldu.

BBC imzalı Greta Thunberg: A Year to Change the World belgeseli yayına hazır. Belgesel, küçük bir kız çocuğunun cuma günleri okula gitmeyerek başlattığı kampanyanın tüm dünyayı nasıl etkilediğini anlatıyor. Belgesel 13 Mayıs saat 23.00’te BBC Earth kanalında yayınlanacak.



3 BÖLÜMLÜK BELGESEL



BBC için PBS ve The Open University ortaklığıyla hazırlanan üç bölümlük belgesel serisi, iklim aktivisti Greta Thunberg'in bir yıl okula ara vererek, küresel ısınma konusunda dünya liderlerine meydan okuduğu ve tüm dünyaya iklim değişikliği konusunda harekete geçme çağrısında bulunduğu süreci konu alıyor.



Greta, yaşından beklenenin çok ötesinde bir cesaret ve kararlılıkla, 2019 yılında dünya liderlerinden küresel ısınmayı sınırlamaya yönelik vaatlerini yerine getirmelerini talep etmek için pek çok ülkeye çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bu korkusuz kız çocuğunun yaşadıklarına birincil gözden şahit olacağımız belgesel serisi, Greta'nın iklim değişikliğine karşı tek kişilik mücadelesinin küresel bir eyleme dönüşme sürecini detaylarıyla aktarıyor. Greta’nın uyanış çağrısını duymak istemeyenlere ulaştırması elbette kolay olmuyor. 2019 yılı sonu itibariyle ekonomiden, siyasete tüm dengeleri alt üst eden Covid-19 salgınıyla hayat durma noktasına gelmişken, küçük aktivist için işler biraz daha zorlaşıyor. Greta pandemi kriziyle mücadele eden dünyayı bir yandan da diğer krizle yüzleşmeye ikna etmek zorunda...



KANITLARIYLA GÖSTERİYOR



Greta, bir sene boyunca değişen iklimin sonuçlarının hem gezegenimiz hem de bizler açısından kaçınılmaz derecede bariz olduğunu kanıtlarıyla birlikte göstermeye çalışıyor. Tam da bu sebeple Kanada petrol endüstrisinin yanan katranlı kumlarından, Avrupa'nın kömür madenlerine ve ABD'nin eriyen buzullarına uzun bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk sırasında, önemli iklim bilimcileri ve ekonomistler ise değişimin nedenlerini ve gerekliliklerini ortaya koyuyor.



Greta’nın bizlere duyurmaya çalıştığı ve bilim insanlarının da hemfikir olduğu mesajı oldukça açık; türümüze felaket bir gelecekten kaçınmak için mümkün olan en iyi şansı vermek için küresel sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmamız gerekiyor.

