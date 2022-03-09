Gülşen'den Bergen şarkısı: Sen Affetsen Ben Affetmem

Bergen'in anısına hazırlanan 'Bergen Saygı Albümü'nde yer alan ve Gülşen'in sesinden dinleyiciyle buluşan ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ şarkısı müzik listelerine hızlı giriş yaptı.



Kadınların Bergen’i ve Gülşen’i etiketleyerek paylaştıkları kendi sesleriyle söyledikleri ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ videoları da sosyal medyada gündem oldu.



SÖZ: Ali Tekintüre

BESTE: Burhan Bayar

DÜZENLEME: Ozan Çolakoğlu

MIX: Ozan Çolakoğlu

MASTERING: Utku Ünsal

ANİMASYON UYGULAMA: Sinan Kestane