Gülşen'den Bergen şarkısı: Sen Affetsen Ben Affetmem

Haberler 09.03.2022 - 11:01
Bergen'in anısına hazırlanan 'Bergen Saygı Albümü'nde yer alan ve Gülşen'in sesinden dinleyiciyle buluşan ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ şarkısı müzik listelerine hızlı giriş yaptı.
Kadınların Bergen’i ve Gülşen’i etiketleyerek paylaştıkları kendi sesleriyle söyledikleri ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ videoları da sosyal medyada gündem oldu.
SÖZ: Ali Tekintüre
BESTE: Burhan Bayar
DÜZENLEME: Ozan Çolakoğlu
MIX: Ozan Çolakoğlu
MASTERING: Utku Ünsal
ANİMASYON UYGULAMA: Sinan Kestane