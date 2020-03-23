Güney Kore’de arabalı sinema dönemi

Corona virüsten enfekte olanların sayısının 8 bin 897’i bulduğu Güney Kore’de yetkililerin halkı büyük kalabalıklardan kaçınmaya çağırmasıyla ülke genelinde sinemada gişe rakamları son haftalarda dibe vurdu.



Ancak Güney Kore’nin başkenti Seul’da arabalı bir sinemanın önünde uzun bir araba kuyruğu oluştu.



AFP'de yer alan habere göre açık alana kurulmuş büyük bir ekran önüne park eden otomobillerin içindeki sinemaseverler film keyfi yapabiliyor.



Arabalı sinemanın sahibi, "Hafta içi satışlarımızda yüzde 10-20’lik bir artış var, hafta sonlarıysa tüm biletler satılıyor. Koronavirüs salgını sonrasında kesinlikle çok daha fazla çağrı ve internet sorgusu alıyoruz" diye konuştu.

CORONA VİRÜSE KARŞI AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

