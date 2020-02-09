Hailey Baldwin Bieber'a aile desteği

Ünlü yıldız Hailey Baldwin Bieber evlilik konusunu ailesinin bakış açısı hakkında açıklamalarda bulundu. Baldwin Bieber, evliliğin hızlı geliştiğini söyleyerek ailesinin desteğini anlattı.

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Hailey Baldwin Bieber, eşi Justin Bieber’la evlilik konusunu ailesine nasıl söylediğini anlattı. 2018 yılında dünyaevine giren model, “Evlilik süreci çok hızlı gelişti. Ama birbirimizi çok uzun zamandır tanıyorduk. Bu nedenle korktuğum bir durum olmadı” dedi.

Anne-babasını arayıp, “Eğer delicesine bir şey yaptığımı ve bunun kötü bir fikir olduğunu düşünüyorsanız, beni durdurmanın tam zamanı” şeklinde konuştuğunu belirtti.

Ünlü yıldız, “Kendinize süre verin ve bana kararınızı bildirin’ dedim. Onlar da, ‘Bu durum tam senin için. Bunu tüm kalbinle istediğini biliyor ve sana güveniyoruz’ cevabını verdi.

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