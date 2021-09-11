Hatay Atölyesi: Leica ile O Anlar puhutv'de

Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar, puhutv’de başlıyor. Hayat Atölyesi, Leica Camera Türkiye eşliğinde hayatını fotoğrafçılığa, sanata adamış isimlerin peşine düşüyor. Fotoğraf tutkusu, anı yakalama arzusu ile birleşince karşımıza ilham verici insan hikayeleri çıkıyor. Yönetmen-yazar Mu Tunç, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, 35 yıllık fotoğrafçılık serüveniyle Tunç Uğurdağ, outdoor yaşam fotoğrafçısı Sercan Samancı, Les Benjamins markasının yaratıcısı Bünyamin Aydın ve yönetmen Eray Dinç bu özel seri için kamera önüne geçtiler.



FOTOĞRAF YOLCULUKLARINI PAYLAŞTILAR



İlk bölümün konuğu olan Mu Tunç fotoğrafın hayatındaki anlamından, ilham perisi olarak İstanbul’dan bahsediyor. Oyuncu dostu Aslı Melisa Uzun sohbete eşlik ediyor.



İkinci bölümde ise fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede’nin sanat yolculuğuna tanık oluyoruz. Annesi, yönetmen Canan Gerede ve arkadaşı, mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın konuk oldukları sohbetin başrolünde, Gerede’nin hikayeleriyle öne çıkan fotoğrafları yer alıyor.



Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar, 14 Eylül Salı’dan itibaren puhutv’de.