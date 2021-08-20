Hilary Duff, How I Met Your Father'dan ilk set fotoğrafını paylaştı

How I Met Your Mother'ın heyecanla beklenen spin-off'u How I Met Your Father dizisinin yıldızlarından Hilary Duff, oyuncu kadrosuyla çekildiği fotoğrafı çarşamba günü yayımladı. Başarılı isim, Instagram'dan paylaştığı kareye şu mesajı yazdı:

"KİMLER BİZİM İÇİN HAZIR?"

Kimler bizim için hazır? Birinin evinin önünde oturabiliyor olabiliriz de olmayabiliriz de….. Diğer oyuncular da aynı gün sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı.

"İNANILMAZ BİR HİKAYE ANLATACAĞIM"



Independent Türkçe'nin haberine göre; Francia Raisa fotoğrafa "Çocuklar, size inanılmaz bir hikaye anlatacağım; How I Met Your Father'ın oyuncu kadrosuyla nasıl tanıştığımın hikayesi" diye not düştü.

HULU'DA YAYINLANACAK



Duff ve Raisa'yla birlikte Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma ve Chris Lowell'ın rol alacağı dizi, dijital yayın platformu Hulu'da yayımlanacak.

BABASIYLA TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATACAK



How I Met Your Mother'da Ted Mosby (Josh Radnor) karakterinin oynadığı rolün benzerini Duff'ın hayat verdiği Sophie canlandıracak. Sophie oğluna, babasıyla tanışma hikayesini anlatacak.



Sophie ve arkadaşları, 2021'de başlayan hikayede hayattaki hedeflerini keşfederken dizi, ilişkilerini takip edecek. Karakterler çöpçatanlık uygulamalarının yanı sıra modern tanışma yöntemlerini ekranlara getirecek.

ISAAC APTAKER YÖNETMEN KOLTUĞUNDA



How I Met Your Mother'ın orijinal yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas yeni dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenirken dizinin yönetiminden Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger sorumlu.

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