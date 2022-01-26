İKSV'nin tüm etkinlikleri öğrencilere 10 lira

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) bu yıl düzenleyeceği 50'nci yıl etkinliklerinde geçerli olmak üzere öğrenci biletleri 10 TL'den satışa sunulacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.01.2022 - 12:02 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 12:05

İKSV'nin tüm etkinlikleri öğrencilere 10 lira

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İKSV'nin bu yıl düzenleyeceği 50'nci yıl özel etkinliklerinde, İstanbul Film Festivali, İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, Filmekimi, Gezgin Salon ve Salon İKSV’de öğrencilere ucuz bilet imkanı sunulacak.

25 BİN BİLET SATILACAK

İKSV'nin yıl boyunca düzenleyeceği festivallerde yer alan tüm öğrenci biletleri Eczacıbaşı Topluluğu desteği ile 10 TL'den satılacak.

Yaklaşık 20 bin öğrenci biletine ek olarak festivallerde son dakika biletleri de bu yıl ilk defa öğrenciler için 10 TL’den satışa sunulacak. Böylece toplamda 25 bin biletle genç, İstanbul’un en önemli sanat festivallerine katılabilecek.

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