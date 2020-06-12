İptal edilen Coachella Festivali için yeni tarih

Dünyanın önemli müzik ve sanat festivallerinden Coachella, corona virüs salgını nedeniyle nisan ayında yapılamadı. Festivalin ekim ayında düzenlenmesi planlansa da festival komitesi, salgının sonbaharda kötüleşebileceği olasılığını dikkate alarak etkinliği tamamen iptal etti.



ABD'nin California eyaletinin Riverside şehrinde düzenlenen festivale bu yıl 250 bin kişinin katılması bekleniyordu.



Festivalde Rage Against the Machine, Lana Del Rey, Lewis Capaldi ve Frank Ocean gibi önemli müzisyen ve gruplar sahne alacaktı.



Yine aynı komitenin düzenlediği country müzik festivali Stagecoach da salgın nedeniyle iptal edildi.

YENİ FESTİVAL TARİHLERİ AÇIKLANDI

Festival komitesinden yapılan açıklamada, "Coachella ve Stagecoach olmadan bir yılı geçirmek bizim için zor, ancak 2021'de geri dönme niyetimiz var. Şu an itibariyle, Coachella 9 - 11 Nisan 2021 ve 16 - 18 Nisan 2021 olmak üzere iki hafta sonunda, Stagecoach ise 23 - 25 Nisan 2021'de yapılacak. Yeni düzenlemelerimizi ve daha fazla bilgiyi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Güvenli olduğunda tekrar çölde birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz" denildi.