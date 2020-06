Irkçılık eleştirisiyle yayından kaldırılan Rüzgar Gibi Geçti 'tarihi bilgilendirmeyle' ekrana dönüyor

George Floyd protestolarının ardından yeniden alevlenen sömürgecilik ve köle tacirliği tartışmalarından nasibini alarak yayından kaldırılan Rüzgar Gibi Geçti (Gone with the Wind) yeniden ancak bir şartla ekrana dönüyor.



Sputnik'in haberine göre, ünlü filmin, yeniden HBO Max internetten yayın platformunun programına alındığı belirtildi. Ancak Chicago Üniversitesi sinema çalışmaları profesörü ve kâr amacı gütmeyen sanat organizasyonu Black Cinema House'un direktörü Jacqueline Stewart, film için Amerikan İç Savaşı’nın tarihi içeriğini açıklayacak bir metin kaleme alacak. Stewart’ın film hakkında yapacağı yorum izleyicilere 'tarihsel bir bağlam' sunmuş olacak.

İnsanlara bir değerlendirme yapabilmeleri için yine de filmi izlemelerini öneren Stewart, “Şimdi insanlar ırksal yeniden eğitim için filmlere yöneliyorlar ve Amazon'da da en çok satan kitaplar ırkçılık karşıtı ve ırk eşitsizliğiyle ilgili olanlar” dedi.



Stewart, “Eğer insanlar ev ödevlerini gerçekten yapıyorsa, ekran önündeki ve dışındaki siyahların hayatına dair en bilinçli, en dürüst ve en üretken iletişimde bulunmaya hazırız demektir” ifadelerini kullandı.



Filmin dönüşüyle ilgili HBO’dan yapılan açıklamada da “Rüzgâr Gibi Geçti, zamanının bir ürünü ve ne yazık ki Amerikan toplumunda yaygın olan bazı etnik ve ırksal önyargıları tasvir ediyor. Bu önyargılar o zaman yanlıştı ve şimdi de yanlış” denildi.

Bir açıklama yapmadan ya da bu önyargıları kınamadan filmi yayınlamanın sorumsuzluk olacağını vurgulayan şirket, “Daha adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir gelecek yaratacaksak, önce tarihimizi kabul etmeli ve anlamalıyız” değerlendirmesinde bulundu.



Aynı isimli romandan uyarlanmış ve hemen hemen tüm Oscar'ları toplamış olan 1939 tarihli Rüzgar Gibi Geçti, siyah karakterlere yaklaşımı nedeniyle ırkçılıkla eleştiriliyor. Film, köleleri 'hallerinden memnun insanlar' ve köle tacirlerini ise ‘kahraman’ olarak gösterdiği için topa tutuluyor.