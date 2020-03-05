İstanbul Modern 8 Mart’ta kadınlara ücretsiz

İstanbul Modern’de, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart’ta tüm kadın ziyaretçilere müze girişi, atölye çalışması, rehberli tur ve film gösterimi ücretsiz olacak.



Tüm kadın ziyaretçilere müze girişi, atölye çalışması, rehberli tur ve film gösterimi ücretsiz olacağı duyurulurken İstanbul Modern Mağaza’da alışveriş yapan tüm kadınlara poster hediye edilecek.



8 Mart kapsamında kadınlara özel hazırlanan atölye çalışmasında katılımcılar, cansız mankenler üzerinde kumaş ve karton gibi çeşitli malzemeler kullanarak hayali bir figürün yaşam öyküsünü oluşturabilecek.



Gerçekleştirilecek rehberli turda ise “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” ile “Lütfi Özkök: Portreler” sergilerindeki modern ve çağdaş sanatın kadın temsilcilerinin çalışmaları görülebilecek.

