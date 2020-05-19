İstanbul ve Ankara Coffee Festival tarihleri belli oldu

Dream Sales Machine eylül ayında İstanbul ve Ankara’da kahveseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Festival yöneticisi İlker Akar, “Hizmet sektörü olarak bu süreçten ne yazık ki çok etkilendik. Bu süreçten sonra muhakkak bazı önlemler alınacak, insanların bir araya geldiği işlerde kendilerini daha güvende hissetmeleri için güvenlik ve hijyen önlemleri hızlıca hayatımıza girecek.” dedi.



Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı söylemini de değerlendiren Akar, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniliyor bence her şey eskisi gibi olmaya devam edecek ama davranışlarımız değişecek. Etkinliklerimize girerken var olan güvenlik prosedürlerine ilave olarak bazı hijyen kuralları ve uygulamaları ile belki sterilizasyon uygulama kapıları olacak.



KAHVE TADIMI NASIL YAPILIR?

