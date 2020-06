İstanbul Yeditepe Konserleri başlıyor

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye’nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden programa, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı yeni bir konser serisi ekleniyor.



8 Haziran'da başlayıp bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler, her gün saat 21.00'de İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.



YILDIZLAR SAHNE ALACAK



İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme’de gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk 10 günlük programı belli oldu.



8 Haziran'daki Ajda Pekkan konserinin ardından, takip eden günlerde sırasıyla, Sibel Can, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak.



İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ilk 10 günlük programı şöyle:



8 Haziran: Ajda Pekkan



9 Haziran: Sibel Can



10 Haziran: Demet Akalın, Alişan



11 Haziran: Funda Arar, Hakan Peker



12 Haziran: Işın Karaca, Coşkun Sabah



13 Haziran: Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam



14 Haziran: Serdar Ortaç, Sinan Akçıl



15 Haziran: Muazzez Ersoy, Zekai Tunca



16 Haziran: Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten



17 Haziran: Ebru Yaşar, Bülent Serttaş