İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü sanat etkinlikleri

14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, TİM Show Center’da özel bir repertuvarla konser verecek.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giuseppe Donizetti'nin Don Pasquale operasını yeniden sahneye taşıyacak. "Komik Opera" özelliğiyle izleyicilerin beğenisini kazanan ve gösterimde olduğu sezonlarda kapalı gişe oynayan eser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciye sunulacak.



İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda "Sevgililer Günü Konseri" verecek. Trombon sanatçısı Tuncay Kayış ile keman sanatçısı kızı, Melodi Kayış’ın eşlik edeceği etkinlikte orkestrayı Murat Göktaş yönetecek.



Sanatçı Ajda Pekkan, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM'de sevilen şarkılarını yorumlayacak.



Güney Koreli bir keman sanatçısı Soyoung Yoon ile Alman piyanist Mario Haring, İstanbul Resitalleri'nde aynı sahneyi paylaşacak. Etkinlik, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de sanatseverlerle buluşacak.



Tsar B takma adını kullanan Belçikalı müzisyen Justine Bourgeus Salon İKSV'ye konuk olacak.



İstanbul Devlet Tiyatrosu, Uçmak- Hezarfen Ahmet Çelebi oyununu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, Bay Z'yi Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, 80 Günde Devr-i Alem'i Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, Filozof Ahmed'i Üsküdar Stüdyo Sahne'de, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye eseri de Garibaldi Salon 2'de sahneleyecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda ise 14 Şubat'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Yangınlar, Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde Ben Çağırmadım, Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Şahane Züğürtler, Haldun Taner Sahnesi'nde Matruşka, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Çın Sabahta, Ümraniye Sahnesi'nde Ay, Caramela!, Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Nora- Bir Bebek Evi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Kahvede Şenlik Var, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde ise Vahşi Batı oyunu izlenebilecek.