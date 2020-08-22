Japonya'da ninja müzesi soyuldu

Japonya'nın ünlü savaşçı-casusları için kurulan Igaryu Ninha Müzesi hafta başında bir soyguna tanık oldu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, pazar gecesi müzenin ziyaretçi gelirlerinin tutulduğu sandık çalındı ve yetkililer müzenin alarm sistemiyle soygundan haberdar oldu.



Soygundan birkaç dakika sonra olay yerine gelen polis, müzenin giriş kapısının levye ile zorlanarak açıldığını söyledi. Sandığın yaklaşık 150 kilogram ağırlığında olduğu ve içerisinde müzenin hafta sonu gelen 1100 ziyaretçiden elde ettiği gelirin tutulduğu bildirildi.



Tokyo'nun 350 kilometresi güneybatısında yer alan Iga Ninja Müzesi, ninjaların gizemli tekniğini keşfetme imkanı sunuyor.



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