Jennifer Lopez corona virüs aşısı için konser verecek

ABD’li şarkıcı Selena Gomez’in sunacağı organizasyonda Jennifer Lopez’in yanı sıra Foo Fighters, Eddie Vedder, H.E.R. ve J Balvin’in de performans sergileyeceği belirtildi.



Ayrıca, dünyanın en fakir ülkelerindeki sağlık çalışanlarının hızla corona virüs aşısı olması için şirketler ve hayırseverleri bağışa davet eden etkinlik, 8 Mayıs’ta ABC, CBS ve FOX ile iHeartMedia radyoları ve YouTube’da yayımlanacak.

AŞI ERİŞİMİ OLMAYAN 27 MİLYON SAĞLIK ÇALIŞANI VAR



Gösteriler ABD’nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumu’nda kaydedilecek. Öte yandan, dünya çapında aşıya erişimi olmayan 27 milyon sağlık çalışanı ve 60 ülke var.



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