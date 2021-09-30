John Lennon'ın yayınlanmamış ses kaydının olduğu kaset açık artırmada satıldı

Dünyaca ünlü Beatles grubunun üyesi John Lennon ve eşi Yoko Ono'ya ait şimdiye kadar gün yüzüne çıkarılmamış bir kaset, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki müzayedede 58 bin 300 dolara alıcı buldu.

Beatles grubu dağılmadan aylar önce, dört Danimarkalı genç tarafından yapılan okul gazetesi için gerçekleştirilen söyleşiyi ve Lennon'ın hiç duyulmamış bir şarkısını içeren 33 dakikalık kaset, 1970 yılında doldurulmuştu.

Kimliği açıklanmayan alıcının, Lennon’ın öğrencilerle fotoğrafı ve okul gazetesinin de yanında verildiği kaset için telefon aracılığıyla teklifte bulunduğu öğrenildi.

YOKO ONO'NUN KIZINI ZİYARET EDİYORLARDI



Söz konusu kaset, Lennon ve Ono'nun Danimarka’nın Thy şehrinde bulundukları bir dönemde kayda alınmıştı. Çift, Ono’nun, önceki evliliğinden olan kızı Kyoko’yu görmek için Danimarka’da bulunuyordu. Kyoko, babası ve babasının yeni eşiyle yaşıyordu.