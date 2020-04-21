Johnny Depp ve Jeff Beck albüm çıkarıyor

Johnny Depp, Jeff Beck ile olan çalışmalarını bir John Lennon cover’ı olan Isalotion adlı parçayla ile duyurdu.



2015 yılında Alice Cooper ve Joe Perry ile birlikte kurduğu Hollywood Vampires adlı süper grup ile konserler verip iki de albüm kaydeden Depp, şimdi de 75 yaşındaki ünlü gitarist Jeff Beck ile bir işbirliği yaptı ve John Lennon cover’ı olan Isalotion’ı seslendirdi.



Deep duyurusuna, "Tamamen kapanarak cehennemî karantina monotonluğuna teslim olmamalıyız. Yarın başkalarının da faydalanabileceği bir şey yaratın bugün. Birilerinin gününü aydınlatabilecek ne yapabilirseniz yapın. Çizin, okuyun, düşünün, öğrenin, telefonunuzla film çekin, çalabiliyorsanız bir enstrüman çalın; çalamıyorsanız öğrenin” notunu da düştü.