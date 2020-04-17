Johnny Depp Instagram'a katıldı, sosyal medyanın gündemine oturdu

En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibi olan Johnny Depp yine gündemde... Ancak Kaptan Jack Sparrow karakteriyle özdeşleşen oyuncu bu sefer yeni filmi ya da Amber Heard ile biten ilişkisiyle değil Instagram'a katılmasıyla konuşuluyor.

KISA SÜREDE 1.6 MİLYON TAKİPÇİ

56 yaşındaki oyuncu yıllar sonra açtığı Instagram hesabıyla hayranlarını selamlamasından 1 saat sonra 1 milyon takipçi sayısına ulaştı. Kısa süre sonra ise 1.6 milyonu geçti.

KULLANICI İSMİ ALINMIŞTI



Aktörün hayranları, kullanıcı isminin alınmış olmasından dolayı Johnny Depp’in bir süredir Instagram’a katılmış olmasından şüpheleniyordu. Deep'in hamlesi hem bu şüpheleri doğruladı hem de Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girmesine neden oldu.

90 İSMİ TAKİP EDİYOR



Mumlarla çevrili bir yerde çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Johnny Depp aralarında; Banksy, Jimmy Kimmel Live, Oprah, Emma Roberts, Cara Delevingne, Penélope Cruz ve Paul McCartney'nin de olduğu 90 ismi takibe aldı.



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