Johnny Depp Instagram'a katıldı, sosyal medyanın gündemine oturdu

1980'de başladığı kariyerinde Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) filmindeki Kaptan Jack Sparrow rolüyle zirve yapan Johnny Depp Instagram'a katıldı. 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaşan 56 yaşındaki oyuncu sosyal medyanın gündemine oturdu.

17.04.2020 - 07:59

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KISA SÜREDE 1.6 MİLYON TAKİPÇİ

56 yaşındaki oyuncu yıllar sonra açtığı Instagram hesabıyla hayranlarını selamlamasından 1 saat sonra 1 milyon takipçi sayısına ulaştı. Kısa süre sonra ise 1.6 milyonu geçti. 

KULLANICI İSMİ ALINMIŞTI

Aktörün hayranları, kullanıcı isminin alınmış olmasından dolayı Johnny Depp’in bir süredir Instagram’a katılmış olmasından şüpheleniyordu. Deep'in hamlesi hem bu şüpheleri doğruladı hem de Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girmesine neden oldu.

90 İSMİ TAKİP EDİYOR

Mumlarla çevrili bir yerde çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Johnny Depp aralarında; Banksy, Jimmy Kimmel Live, Oprah, Emma Roberts, Cara Delevingne, Penélope Cruz ve Paul McCartney'nin de olduğu 90 ismi takibe aldı.

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