Justin Bieber yeni single çıkardı: Yummy

2020, Justin Bieber’ın yılı olacak gibi görünüyor. Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı, Yummy adlı yeni şarkısını çıkardı. 25 yaşındaki şarkıcı, bir süredir yeni single’ı için sosyal medya hesabında geri sayım paylaşımları yapıyordu.



Bieber, 2020 yılı içinde yeni bir albüm yayınlayacak, belgesel dizi ile ekrana gelecek ve turneye çıkacak.



Bieber geçtiğimiz ilkbaharda müziğe ara verdiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, bu arayı sosyal medyada şöyle duyurmuştu: "Yeni bir albüm istediklerini söyleyen çok mesaj okudum. Bütün ergenliğim ve 20'li yaşlarımın başı boyunca turnelerdeydim. Benim fark ettiğim ve sizin de gördüğünüz gibi son turnede mutsuzdum. Bunu hak etmiyorum ve siz de bunu hak etmiyorsunuz. Enerjik, eğlenceli, canlı ve ışıltılı bir gösteri için para ödüyorsunuz ve ben size bunu veremedim. Birçoğumuz gibi ben de bakıyorum, arayışlara giriyorum, deniyorum ve yanılıyorum. Şimdi çoğumuzun sahip olduğu köklü sorunlardan bazılarını onarmaya odaklandım, böylece darmadağın olmaktan kurtulurum. Evliliğimi sürdürebilir ve istediğim gibi bir baba olabilirim. Müzik benim için çok önemli ama hiçbir şey ailemden ve sağlığımdan önce gelmiyor."