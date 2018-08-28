Geçtiğimiz şubat ayında beyinde pıhtı atması nedeniyle yaşadığı sağlık problemleriyle sevenlerini korkutan Kadır İnanır, setlere geri döndü. Türk sinemasının yaşayan efsanesi 7 yıl aradan sonra Kapı ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Büyük bir hazırlık dönemi geçiren Kapı adlı projenin çekimlerine başlandı. Nihat Durak’ın çektiği proje Mardin-İstanbul ve İsveç olmak üzere üç farklı adreste tamamlanacak.
Midyatlı Süryani bir ailenin dramını anlatan filmde Kadir İnanır'a Erdal Beşikçioğlu da eşlik ediyor.