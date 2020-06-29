Karantina-Yeni Medeniyet sergisini sadece sağlık çalışanları görebilecek

Sanatçı Serkan Bayer'in büyük bir kısmını yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sürecinde ürettiği eserlerden oluşan sergi, sadece sağlık çalışanlarının beğenisine sunuldu.



Sanatçı, sağlık çalışanlarıyla dayanışma amacı taşıyan sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce hiçbir ülkede bir salgın hastanesinde salgına yönelik böyle bir çalışma yapılmadığını söyledi.



Bayer, amacının bir farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, "Sergiyi sağlık çalışanları hariç kimsenin görmemesini diliyorum. Sergide 12 eser var. Eserlerden ikisi başyapıtlarım saydığım 'Rab ve Ruh' ile 'Evren Yarıkları' isimlerini taşıyor. Geriye kalan 10 resim 'Maarif Serisi' adını verdiğimiz çok özel işleri kapsıyor. Bu eserlerden altısını karantina günlerinde yaptım." ifadelerini kullandı.



ANKARA'DA DA AÇILACAK



Normalde sergiyi Ankara'da büyükelçiler için açmayı planladıklarına dikkati çeken Bayer, şunları kaydetti: "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Covid-19'la mücadele ederken hayatını kaybetmesinden çok etkilendim. 'Bir sanatçı olarak ben ne yapabilirim' düşüncesiyle sağlık çalışanları için bir sergi yapma fikri ortaya çıktı. Bu ülkenin sanatçısıysak, sağlık çalışanlarına bir vefa borcumuz var. Sağlık çalışanları bu süreçte çok yoruldular, bunaldılar. Yoğun bakımdan inince biraz ferahlasınlar, kafalarını dağıtsınlar ve onlara motivasyon olsun diye açtık bu sergiyi. Ankara'da bir hastane de rica etmiş, yüksek ihtimal orada da açacağız sergiyi."



Bayer, bu süreçte sanatçıların da sorumluluğu olduğuna işaret ederek, serginin hayata geçmesinde emek veren sanat yönetmeni Ahmet Erhan Çelik ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İsmail Cinel'e teşekkür etti.



Başhekim İsmail Cinel ise kıtalararası çok tehlikeli bir salgınla mücadele edildiğini aktararak, "Devamında ne olacak henüz bilmiyoruz ama bizim gecemiz gündüzümüze karıştı. Personel, 'bizi hastanede unuttular' diye konuşuyordu. Bu sergi halkın bizi unutmadığını hatırlattı. Bilimin sanatla harmanlanması mücadele vasfımızı ve gücümüzü artıracaktır." diye konuştu.



Sadece sağlık çalışanlarının görebildiği ve 12 eserin yer aldığı sergi, 17 Temmuz'a kadar açık kalacak.