Katy Perry 2,78 milyon dolarlık çalıntı şarkı davasını kazandı

Katy Perry, Dark Horse şarkısında 2009 yapımı Joyful Noise adlı parçadan toplam 16 saniyelik bir bölümü çaldığı gerekçesiyle 2,78 milyon dolarlık telif cezasına çarptırılmıştı.



Karar itiraz eden ünlü şarkıcı, hit şarkısı için verilen kararı tersine çevirdi. Temyiz davasında görüşüne başvurulan müzikolog Todd Decker, daha önce şarkının sekiz notalık bölümünün çalıntı olduğuna karar veren jürinin görüşünün tersini ortaya koydu.

BİLİRKİŞİ JÜRİYİ BOŞA ÇIKARDI



Decker, bilirkişi notunda “Belirli bir müzik türü için ortak bir tınıda çalınan nispeten yaygın bir 8 nota kombinasyonu, telif hakkı korumasını garanti edecek kadar orijinal olamaz” ifadesini kullandı.



"KATY PERRY HAKLI ÇIKTI"

Perry’nin avukatı Christine Lepera da “Mahkeme jüri kararını boşa çıkardı ve Dark House şarkısının, Joyful Noise şarkısının hukuki hakkını ihlal etmediğini tespit etti. Bu, müzik yaratıcıları ve müzik endüstrisi için önemli bir zafer. Müzik yapı taşlarının tekelleştirilemeyeceğini gösteriyor. Dark Horse’un yaratıcıları haklı çıktı” şeklinde konuştu.



LED ZEPPELIN'İN DE 50 YILLIK ANLAŞMAZLIĞI SONA ERDİ

Karar, son birkaç yıl içinde telif hakkı davaları tarafından kuşatılmış hisseden müzik şirketleri açısından umut verici bir gelişme olarak nitelendirildi. Geçen Pazartesi, Led Zeppelin'in Stairway to Heaven şarkısının Spirit grubunun daha önceki bir şarkısından çalıntı olduğu iddiası mahkeme kararıyla reddedilmiş, böylece 50 yıldır süren anlaşmazlık sona ermişti.