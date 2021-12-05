Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç anısına 4’üncüsü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı kapılarını açtı.

Organizasyonda 270 yazar, 200'ün üzerinde yayınevi, 3 milyonu aşkın kitap okurseverler ile buluşacak.

Fuarın ilk gününde özellikle öğrencilerin yoğunluk oluşturduğu görüldü. Sanatçı Metin Şentürk de etkinlikler kapsamında bir konser verdi.

Fuarın ikinci gününde 135 bin ziyaretçi ağırlandı. 12 Aralık'a kadar ziyaretçilerni ağırlayacak olan fuarı 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.