Kayseri’de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu

Kayseri’de çoban Murat Adıyaman, 2017’de Taşhan Mahallesi’ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatırken kemik parçası buldu. Alınan numuneler üzerinde yapılan inceleme sonunda 2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın desteği ile kazı çalışması başlatıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu’nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI



Geçen yıl ekim ayında hava şartları nedeniyle sona eren kazı çalışmaları bu yıl yeniden başladı. Yamula Barajı’nın sularının çekilmesiyle yüzey araştırması yaptıklarını açıklayan Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Hırka mevkiinde 1 haftadır devam eden çalıymalardan ayrıntıları paylaştı.



Başoğlu "Yine fil ve boynuzlugillere ait fosiller bulunuyor. Bu yıl epey zengin bir yatakta çalışacağız. Hava şartları elverirse ekim ayına kadar kazı çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi.



‘YARI TROPİKAL İKLİM SÖZ KONUSU’



Kazı Başkanı Başoğlu, çok önemli buluntuların olduğunu belirterek, “Dünyada tek olan bir örneğimiz var. Hortumlu memelilere ait fosiller bulunuyor. 3 sezondur kazı çalışmalarımız devam ediyor ve uzun yıllar devam edecek" dedi.



Bu tür çalışmaların çok uzun yıllar sürdüğüne dikkat çeken Başoğlu, kazı çalışmalarının iğne ile kuyu kazmak gibi olduğunu, ince ince çalışma yapıldığını söyledi.





Başoğlu, kazı yapılan bölgende geç miyosen dönemi, günümüz Afrika’sına benzer tropikal ve yarı tropikal bir iklim görüldüğünü bu yüzdenden de bu tür hayvanların yaşaması için son derece elverişli bir ortam oluştuğunu açıkladı.



Prof. Dr. Okşan Başoğlu "Bu bölgede gergadan, zürafa, fil ve yırtıcı hayvanlar yaşıyormuş. Şu an bu hayvanlar Afrika'da yaşıyor. Genelde bulduğumuz canlılar için 7,5-8 milyon yıllık diyoruz. Kesin bir tarih vermemekle birlikte geç miyosen dönemi denilebilir” dedi.



‘KAZILARDA BULUNAN ESERLER MÜZEDE SERGİLENECEK’



Bulunan fosillerin temizlendiğini kaydeden Prof. Dr. Başoğlu, sadece kazı yapmadıklarını, 4-5 ay kazı çalışması yaptıklarında kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi. Kazı dışındaki zamanda bilim merkezinde laboratuvarda çalışmaları yaptıklarını söyleyen Okşan Başoğlu, buldukları fosilleri güçlendirip, temizledikten sonra sergiye hazır hale getirdiklerini anlattı.



Başoğlu "Eski müze yerine Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile Fosil Müzesi yapılacak. Bu kazılarda bulunan eserler müzede sergilenecek. Bu fosil müzesi Anadolu'da bir ilk olacak” dedi.

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