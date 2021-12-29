Kenan Doğulu'dan yeni yıl şarkısı: Hezarfen

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve besteci Erdem Kınay, 2022’ye yeni yılın enerjisini yükseltecek Hezarfen adlı şarkı ile merhaba diyor.

Haberler 29.12.2021 - 11:08

Kenan Doğulu'dan yeni yıl şarkısı: Hezarfen

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ve Erdem Kınay, 2022’ye yeni yılın enerjisini yükseltecek bir şarkı ile merhaba diyor. Sözleri Murat Güneş’e ait olan Hezarfen şarkısının, müzik ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyor.

Yazın sıcaklığını ve enerjisini hissettirip dinleyenlerin içini ısıtacak şarkı, kısa sürede büyük ilgi gördü.  

Kenan Doğulu’nun sesinden, Erdem Kınay’ın müziğiyle 2022’nin ritmini yükseltecek Hezarfen şarkısı tüm dijital platformlarda yayında.

HEZARFEN ŞARKI SÖZLERİ

Günaydın bir dakika bugün de dünün bir benzeri

Epeydir emekli şu kalbim müziksiz senfoni

Bir şarkıysa yaşadıklarım

Kaç aydır aşk notası kayıp

Peşinde haydut yılların

Gençliğimden çalıp

Gel artık güneşli bir yerde

Denizle kum olalım seninle

Fonda Love Story çekip gidelim güzel sahne

Güneşi bile kavurur senin o yaz gülüşün

Müdavimi olunur saçını savuruşunun

Omzumda kanatlarım göklerde ip atlarım

Hezarfen'i olurum yaşadığın İstanbul'un

Bu dünya neşesi alınmış bir gözyaşı diskosu

Ben hep tek rakamla kaçırdım o büyük piyangoyu

Bir diziyse aşk hayatım

Netice hep erken final

Olsun be biz daha ölmedik

Asayiş berkemal

Uçalım uçalım uçalım hadi

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