Kenan Doğulu'dan yeni yıl şarkısı: Hezarfen

Kenan Doğulu ve Erdem Kınay, 2022’ye yeni yılın enerjisini yükseltecek bir şarkı ile merhaba diyor. Sözleri Murat Güneş’e ait olan Hezarfen şarkısının, müzik ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyor.

Yazın sıcaklığını ve enerjisini hissettirip dinleyenlerin içini ısıtacak şarkı, kısa sürede büyük ilgi gördü.



Kenan Doğulu’nun sesinden, Erdem Kınay’ın müziğiyle 2022’nin ritmini yükseltecek Hezarfen şarkısı tüm dijital platformlarda yayında.



HEZARFEN ŞARKI SÖZLERİ



Günaydın bir dakika bugün de dünün bir benzeri



Epeydir emekli şu kalbim müziksiz senfoni



Bir şarkıysa yaşadıklarım



Kaç aydır aşk notası kayıp



Peşinde haydut yılların



Gençliğimden çalıp



Gel artık güneşli bir yerde



Denizle kum olalım seninle



Fonda Love Story çekip gidelim güzel sahne



Güneşi bile kavurur senin o yaz gülüşün



Müdavimi olunur saçını savuruşunun



Omzumda kanatlarım göklerde ip atlarım



Hezarfen'i olurum yaşadığın İstanbul'un



Bu dünya neşesi alınmış bir gözyaşı diskosu



Ben hep tek rakamla kaçırdım o büyük piyangoyu



Bir diziyse aşk hayatım



Netice hep erken final



Olsun be biz daha ölmedik



Asayiş berkemal



Uçalım uçalım uçalım hadi