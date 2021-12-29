Kenan Doğulu'dan yeni yıl şarkısı: Hezarfen

Haberler 29.12.2021 - 11:08
Kenan Doğulu ve Erdem Kınay, 2022’ye yeni yılın enerjisini yükseltecek bir şarkı ile merhaba diyor. Sözleri Murat Güneş’e ait olan Hezarfen şarkısının, müzik ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyor.
Yazın sıcaklığını ve enerjisini hissettirip dinleyenlerin içini ısıtacak şarkı, kısa sürede büyük ilgi gördü.
Kenan Doğulu’nun sesinden, Erdem Kınay’ın müziğiyle 2022’nin ritmini yükseltecek Hezarfen şarkısı tüm dijital platformlarda yayında.
HEZARFEN ŞARKI SÖZLERİ
Günaydın bir dakika bugün de dünün bir benzeri
Epeydir emekli şu kalbim müziksiz senfoni
Bir şarkıysa yaşadıklarım
Kaç aydır aşk notası kayıp
Peşinde haydut yılların
Gençliğimden çalıp
Gel artık güneşli bir yerde
Denizle kum olalım seninle
Fonda Love Story çekip gidelim güzel sahne
Güneşi bile kavurur senin o yaz gülüşün
Müdavimi olunur saçını savuruşunun
Omzumda kanatlarım göklerde ip atlarım
Hezarfen'i olurum yaşadığın İstanbul'un
Bu dünya neşesi alınmış bir gözyaşı diskosu
Ben hep tek rakamla kaçırdım o büyük piyangoyu
Bir diziyse aşk hayatım
Netice hep erken final
Olsun be biz daha ölmedik
Asayiş berkemal
Uçalım uçalım uçalım hadi