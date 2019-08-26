Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle ünlenen Kit Harington’ın Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) gireceği haberinin ardından hangi karakteri canlandıracağı belli oldu. 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, Eternals filminde fizikçi Dane Whitman ve onun süper kahraman kişiliği Black Knight’ı (Kara Şövalye) canlandıracak.
Eternals filminde ayrıca Angelina Jolie, Kumail Nanijani, Ma Dong-Seok, Salma Hayek, Lia McHugh, Lauren Ridloff ve Brian Tyree Henry de yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Chloe Zhao’nun yer alacağı Eternals 6 Kasım 2020'de vizyona girecek.
KIT HARINGTON'DAN JON SNOW SKECİ