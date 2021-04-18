'Kitaplara Ses Ver’ kampanyasıyla 20 bin sayfa kitap seslendirildi

Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde başlattığı Kitaplara Ses Ver kampanyası sona erdi. Bu kapsamda Kitap Hediye Günü’nün anlam ve önemine de işaret edilerek yaklaşık 20 bin sayfa kitap görme engelliler için seslendirildi.



TELEFON KÜTÜPHANESİ PROJESİ



Telekomünikasyon şirketinin çalışanları, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliği ile yürüttüğü Telefon Kütüphanesi projesinde yer alacak hikâye, roman, tarih, psikoloji ve kişisel gelişim türlerinde farklı kitaplara ses oldu.



Herkes için erişilebilir iletişim anlayışıyla hayata geçirilen Telefon Kütüphanesi uygulaması, görme engelliler için uygulamanın içeriği her geçen gün zenginleştiriliyor.