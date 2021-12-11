Kraliyet Ailesi'nin Noel kartı çıktı

Prens William, eşi Kate Middleton ve üç çocuğuyla çekilen geleneksel Noel kartı fotoğrafları paylaşıldı.

Haberler 11.12.2021 - 14:22

Kraliyet Ailesi'nin Noel kartı çıktı

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Kraliyet Ailesi üyelerinin her yıl geleneksel olarak paylaştığı Noel kartları çıktı. Prens William ile Kate Middleton çifti, üç çocuğu Prens George (8), Prenses Charlotte (6) ve Prens Louis (3) ile birlikte poz verdi.

GÜNLÜK KIYAFETLER GİYDİLER

Sevilen üyeler, Ürdün'deki bir seyahat sırasında günlük kıyafetlerle kamera karşısına geçti. Instagram'da görücüye çıkan fotoğrafa "Bu yılki Noel kartında ailenin yeni bir görüntüsünü paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" notu düşüldü.

2018'deki Noel kartı 2018'deki Noel kartı

Cambridge Düşesi'nin babası Michael, British Airways için çalışırken Kate Middleton çocukluğunun iki yılını Ürdün'de geçirdi. Bu nedenle Ürdün'ün, Düşes'in kalbinde özel bir yere sahip olduğu belirtiliyor.

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