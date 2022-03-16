Kristen Stewart'tan Çığlık 6'ya yeşil ışık

Pablo Larrain tarafından yönetilen Spencer filmindeki Lady Diana performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday olan Kristen Stewart, oynamayı reddettiği Çığlık 4 ve davam filmleri hakkında açıklamalarda bulundu.



Yıldız oyuncu kendisine Çığlık 4'te oynaması için bir rol teklif edildiğini fakat rolü geri çevirdiğini yineledi.



Serinin beşinci ve son filmi Çığlık, bu yılın başında vizyona girdi ve büyük beğeni topladı. Altıncı film içinse çalışmalar başladı.



Yeni filmde oynamak isteyip istemeyeceği sorulan Stewart, "Belki. Senaryoyu okurdum" diyerek açık kapı bıraktı.

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