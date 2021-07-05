Kütüphaneden ödünç alınan kitaplar 84 yıl sonra iade edildi

Massachusetts eyaletinde yaşayan Bob Alvarez, haziran ayı sonlarında evinin bodrumunu incelerken tahta bir kutuda 39 kitap buldu. Independert Türkçe'nin haberine göre Alvarez kutunun 1937'de 16 yaşındayken gripten hayatını kaybeden teyzesi Helen Godimis'e ait olduğunu fark etti.

HALK KÜTÜPHANESİNE AİT ÇIKTI







Kitapları inceleyen yaşlı adam, Somerville Halk Kütüphanesi'yle iletişime geçti ve elindeki teslim tarihi geçmiş kitaplar iade etmek istediğini söyledi. Alvarez bütün kitapları kütüphaneye götürürken, görevliler 10 kitabın kendilerinden alındığını, diğerlerinin bir okulun kütüphanesine veya Godimis'in kendisine ait olduğunu söyledi.

2018'DEN BERİ KAPALI



Somerville Halk Kütüphanesi yetkilisi Alison Mitchell yenileme çalışmaları sebebiyle 2018'den beri kapalı olduklarını, 12 Temmuz'da yeniden açılmaya hazırlandıklarını ve yıllar önce ödünç alınan kitapların geri dönmesinin sürpriz olduğunu söyledi.

NOTLA SERGİLENECEKLER



İade edilen kitaplardan bazıları kütüphanede, teslim alındıktan yıllar sonra nasıl geri döndüğünü anlatan bir notla birlikte sergilenecek.



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