Lady Gaga dünya turnesini bir kez daha erteledi

Lady Gaga son albümünün turnesini corona virüs pandemisi nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinin henüz hazır olmadığını söyleyerek bir kez daha erteledi.

04.06.2021 - 08:49

Lady Gaga dünya turnesini bir kez daha erteledi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Lady Gaga: Tecavüz sonucu hamile kaldım

Lady Gaga: Tecavüz sonucu hamile kaldım

Lady Gaga’nın köpeklerini teslim eden kadın tutuklandı

Lady Gaga’nın köpeklerini teslim eden kadın tutuklandı

ABD’li ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın 6’ncı albümü Chromatica'yı tanıtmak amacıyla geçen yaz gerçekleştirmeyi planladığı, ancak corona virüs salgını nedeniyle ertelenen konser turnesi Chromatica Ball'ın tekrar ileri bir tarihe alındığını açıkladı. 

2022 YAZINDA GERÇEKLEŞECEK

35 yaşındaki pop yıldızı, bu yaza ertelenen turneye pandemi nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinin henüz hazır olmadığını söyledi. Lady Gaga, “Dünyanın bazı bölgeleri hızla açılmak için hareket ederken, diğerleri henüz hazır değil. Bu nedenle, Chromatica Ball konserlerini 2022 yazına ertelemek zorundayız” dedi.

Akrep 25. yeni bölüm fragmanı

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...