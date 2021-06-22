Lady Gaga NFT'si açık artırmaya çıkıyor

Yönetmen ve sanatçı Robert Wilson, 2013'te Lady Gaga ile işbirliği yaparak çektiği ve Louvre'da sergilediği portrelerden birini NFT'ye dönüştürdü.



Jacques-Louis David'in 1793 tarihli "Marat'ın Ölümü" adlı resminin animasyonlu bir şekilde yeniden çekimini içeren iki dakikalık videoda Lady Gaga, kraliyet sempatizanı Charlotte Corday tarafından öldürülen Fransız devrimci gazeteci Jean-Paul Marat'ı canlandırıyor.



"GAGA/MARAT" isimli NFT, 24 Haziran'da New York'ta düzenlenecek "20'inci Yüzyıl ve Çağdaş Sanat Müzayedesi"nde 100 dolardan satışa sunulacak.

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