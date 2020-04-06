Lady Gaga yeni albüm görsellerini paylaştı

ntv.com.tr 06.04.2020 - 12:29
Ünlü şarkıcı Lady Gaga, yeni albümü Chromatica’nın albüm fotoğrafını yayımladı.
34 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, corona virüs salgınının yarattığı dünya çapındaki sağlık krizi nedeniyle albümünün çıkış tarihini ertelemişti.
Lady Gaga, çıkış tarihi merakla beklenen albüm görsellerini sadece “Chromatica 2020” notuyla paylaştı.
10 Nisan’da çıkması planlanan Chromatica adlı yeni albümünün çıkışını erteleyen Lady Gaga, sosyal medya hesabından, “Çok düşünüp taşındıktan sonra size Chromatica albümünün çıkışını ertelemeye karar verdiğimi söylemek istiyorum. Yeni 2020 yayın tarihini yakında bildireceğim” demişti.
Corona salgını nedeniyle "Zor zamanlardan geçiyoruz" diyen Lady Gaga, "Bunun albüm yayınlamak için doğru zaman olmadığını hissediyorum" ifadesini kullanmıştı.