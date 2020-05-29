Lady Gaga'nın yeni albümü Chromatica çıktı

Lady Gaga'nın altıncı stüdyo albümü olan Chromatica bugün dijital platformlardaki yerini aldı. Müzikseverlerin uzun süredir heyecanla beklediği albümde 16 yeni şarkı yer alıyor.

ntv.com.tr 29.05.2020 - 12:56

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Lady Gaga'nın altıncı stüdyo albümü olan Chromatica bugün dijital platformlardaki yerini aldı. 

Geçtiğimiz haftalarda albümden yayımlanan Studip Love ve Ariana Grande düeti Rain On Me olağanüstü bir ilgi görerek albümün şimdiden listeleri ele geçireceğinin ipuçlarını verdi.

58 ülkede iTunes listelerinin zirvesine çıkan Stupid Love, toplamda dijital platformlar üzerinden 300 milyondan fazla dinlendi.

Albümde Ariana Grande dışında Elton John ve BLACKPINK iş irlikleri de dikkat çekiyor.

CHROMATICA'NIN ŞARKI LİSTESİ

1. Chromatica I

2. Alice

3. Stupid Love 

4. Rain On Me (Ariana Grande ile)

5. Free Woman

6. Fun Tonight

7. Chromatica II

8. 911

9. Plastic Doll 

10. Sour Candy (Blackpink ile)

11. Enigma 

12. Replay 

13. Chromatica III 

14. Sine From Above (Elton John ile)

15. 1000 Doves 

16. Babylon

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