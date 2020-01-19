Lambert Wilson Matrix 4 kadrosunda

Matrix serisinin 4’üncü filmi için kadroya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Filmde rol alacağı açıklanan son isim Lambert Wilson oldu.

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Matrix 4'ün oyuncu kadrosu genişliyor. Kadroya katılan son isim Lambert Wilson oldu. Wilson, yeni filme, tıpkı ikinci film Matrix Reloaded'da olduğu gibi Merovingian olarak geri dönecek.

Matrix 4’ün çekileceği müjdesinin verilmesinin ardından kadrosu açıklanmaya başladı. Keanu Reeves'in dördüncü kez Neo olarak geri döndüğü, Carrie Anne-Moss'un Trinity, Jada Pinkett Smith'in ise Niobe olarak yeniden filmde yer alacağı bilgileri paylaşıldı.

Lana Wachowski'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Matrix 4, 2021 yılında gösterime girecek.

Yeni fimin kadrosuna katılan diğer isimler Jonathan Groff, Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris ve Toby Onwumere.

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