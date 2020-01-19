Lambert Wilson Matrix 4 kadrosunda

Matrix 4'ün oyuncu kadrosu genişliyor. Kadroya katılan son isim Lambert Wilson oldu. Wilson, yeni filme, tıpkı ikinci film Matrix Reloaded'da olduğu gibi Merovingian olarak geri dönecek.



Matrix 4’ün çekileceği müjdesinin verilmesinin ardından kadrosu açıklanmaya başladı. Keanu Reeves'in dördüncü kez Neo olarak geri döndüğü, Carrie Anne-Moss'un Trinity, Jada Pinkett Smith'in ise Niobe olarak yeniden filmde yer alacağı bilgileri paylaşıldı.

Lana Wachowski'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Matrix 4, 2021 yılında gösterime girecek.



Yeni fimin kadrosuna katılan diğer isimler Jonathan Groff, Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris ve Toby Onwumere.

WILL SMITH VE OĞLUNDAN MATRIX VİDEOSU